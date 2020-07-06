Десятки відпочиваючих допомагали водієві рятувати машину

На піщаному кар'єрі в Вільногірську, який розташований неподалік від Дніпра, вдень 4 липня стався неприємний інцидент. Власник автомобіля марки BMW невдало припаркував свій транспортний засіб, в результаті чого той впав у воду.

У воді на той момент знаходилися десятки відпочиваючих, але, на щастя, ніхто з них не постраждав. Чого не можна сказати про машину горе-водія. Хоч її і вдалося дістати з річки, абсолютно очевидно, що тепер чоловікові доведеться витратити чимало сил і грошей, щоб привести її до тями.

Падіння BMW в річку сталося з вини самого водія – він припаркував автомобіль на самому схилі, біля води, і, схоже, забув поставити на ручник. В результаті машина скотилася по гірці прямо у воду. Діставали її відразу всім пляжем, кадри того, що відбувається, вже розійшлися по мережі, як нагадування іншим автовласникам про те, що потрібно бути пильними.

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