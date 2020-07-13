У річці Самара (Дніпропетровщина) масово гине риба

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на інформацію прес-служби Дніпропетровської обласної ради.

За даними екологів, у водній артерії спостерігається підвищення солоності і мінералізації. Повідомляється, що риба на Самарі влітку гине мало не кожен рік, місцеві жителі пояснюють це спекотною погодою і недоліком кисню. Однак у цьому році гинуть навіть щуки і карасі, які виживають і в гірших умовах.

Стривожені українці звернулися до екологів, які зробили експрес-вимірювання в шести точках Самари на протязі близько 5 кілометрів. Були зроблені забори води, результати лабораторних аналізів обіцяють до кінця тижня. Проте вже зараз зрозуміло, що в річці змінився хімічний склад води, зокрема, зафіксовано підвищення мінералізації та солоності.

"Причиною замору риби стала зміна хімічного складу води, рівень насичення киснем знаходиться в допустимих межах. Самара знаходиться в критично поганому стані. Ця картина характерна для більшості малих річок. І це – результат комплексу факторів. З одного боку, – кліматичні фактори. З іншого – відсутність контролю за скидами домогосподарств і баз відпочинку, розташованих уздовж річки. Висока мінералізація води вказує на можливий вплив і підприємств", – розповів начальник управління з питань екології, енергоефективності та зеленої економіки Дніпропетровської облради Олексій Ангурец.

В обласній раді пообіцяли, що після отримання результатів лабораторних аналізів буде створена комісія стану вод річки Самара, яка визначить необхідні заходи по ліквідації забруднення водойми. Імовірно, Самару доведеться додатково очистити, а також посилити контроль за зливом нечистот різними суб'єктами господарювання.

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