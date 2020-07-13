В реке Самара (Днепропетровщина) массово гибнет рыба

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на информацию пресс-службы Днепропетровского областного совета.

По данным экологов, в водной артерии наблюдается повышение солености и минерализации. Сообщается, что рыба на Самаре летом гибнет чуть ли не каждый год, местные жители объясняют это жаркой погодой и недостатком кислорода. Однако в этом году гибнут даже щуки и караси, которые выживают и в худших условиях.

Встревоженные украинцы обратились к экологам, которые произвели экспресс-измерения в шести точках Самары на протяжении около 5 километров. Были произведены заборы воды, результаты лабораторных анализов обещают к концу недели. Однако уже сейчас понятно, что в реке изменился химический состав воды, в частности, зафиксировано повышение минерализации и солености.

"Причиной замора рыбы стало изменение химического состава воды, уровень насыщения кислородом находится в допустимых пределах. Самара находится в критически плохом состоянии. Эта картина характерна для большинства малых рек. И это – результат комплекса факторов. С одной стороны, – климатические факторы. С другой, – отсутствие контроля за сбросами домохозяйств и баз отдыха, расположенных вдоль реки. Высокая минерализация воды указывает на возможное влияние и предприятий", – рассказал начальник управления по вопросам экологии, энергоэффективности и зеленой экономики Днепропетровского облсовета Алексей Ангурец.

В областном совете пообещали, что после получения результатов лабораторных анализов будет создана комиссия по состоянию вод реки Самара, которая определит необходимые меры по ликвидации загрязнения водоема. Предположительно, Самару придется дополнительно очистить, а также усилить контроль за сливом нечистот различными субъектами хозяйствования.

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