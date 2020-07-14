В Дніпрі ремонт і нічна злива призвели до того, що Селянський узвіз повністю розмило

Про це пише Politeka, посилаючись на Інформатор.

Капітальний ремонт Селянського спуску триває з середини травня. Кожен дощ з-за ремонту спуску приносить місцевим жителям безліч незручностей.

Повідомляється, що непроста геологічна ситуація, ремонт і злива, який пройшов уночі призвели до того, що Селянський узвіз практично повністю розмило. Зокрема, неможливі під'їзди до будинку №19 на вулиці Сімферопольській.

Водії, припарковавші свої автомобілі біля під'їзду, виїхати не можуть, також до будинку не можуть під'їхати машини екстрених служб.

Комунальники намагаються продовжити ремонт спуску, наскільки це можливо в цих умовах. Глину і бруд потоками води виносить на проїжджу частину набережної Перемоги, а також стежки, по яких намагаються ходити місцеві жителі.

"Під час робіт нам пошкодили водопровідну трубу, розрили кілька канав під будинком. Дощ змив все те, що вони зробили, розмив доріжки і затопив нам підвал", – розповіла голова ОСББ будинку №19а Олена Павлович.

За словами місцевого жителя Сергія Дівєєва, у його сусідів у деяких квартирах виникли тріщини і посипалася штукатурка. А мешканка одного з під'їздів Ірина стверджує, що вночі під час зливи мешканці будинку прокинулися від гучного звуку обвалу.

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