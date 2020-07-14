В Днепре ремонт и ночной ливень привели к тому, что Крестьянский спуск полностью размыло

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на Информатор.

Капитальный ремонт Крестьянского спуска продолжается с середины мая. Каждый дождь из-за ремонта спуска приносит местным жителям множество неудобств.

Сообщается, что непростая геологическая ситуация, ремонт и ливень, который прошел ночью привели к тому, что Крестьянский спуск практически полностью размыло. В частности, невозможны подъезды к дому №19а на улице Симферопольской.

Водители, припарковавшие свои автомобили у подъезда, выехать не могут, также к дому не могут подъехать машины экстренных служб.

Коммунальщики пытаются продолжить ремонт спуска, насколько это возможно в создавшихся условиях. Глину и грязь потоками воды выносит на проезжую часть набережной Победы, а также тропинки, по которым пытаются ходить местные жители.

"Во время работ нам повредили водопроводную трубу, разрыли несколько канав под домом. Дождь смыл все, то что они сделали, размыл дорожки и затопил нам подвал", – рассказала председатель ОСМД дома №19а Елена Павлович.

По словам местного жителя Сергея Дивеева, у его соседей в некоторых квартирах возникли трещины и посыпалась штукатурка. А жительница одного из подъездов Ирина утверждает, что ночью во время ливня жильцы дома проснулись от громкого звука обвала.

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