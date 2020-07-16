В Дніпрі повним ходом йде війна з "наливайками"
Про це інформує Politeka, посилаючись на місцеве видання Наше місто.
Повідомляється, що по всьому обласному центру масово барикадують кафе, які грубо порушують існуюче законодавство.
Зокрема, в цих закладах торгують спиртним без ліцензії, продають його неповнолітнім або торгують алкоголем після 22:00.
Нова виплата пенсій українцям, гроші вже виділені: з'явилася термінова заява Пенсійного фонду
Залишилася без волосся Заворотнюк готується до прощання: "Я буду сумувати"
Турецька Кардашьян полонила розміром «кавунчиків» без білизни: «Це взагалі законно?»
Асмус вперше заговорила про причини розлучення з Харламовим: "Мало яку жінку влаштує..."
Раніше мер міста Борис Філатов прийняв рішення остаточно ліквідувати подібні заклади по всьому Дніпру. Місця, які в обхід заборони все-таки продають алкоголь, барикадують з допомогою бетонних блоків.
"Ну нічого собі, скільки пам'ятаю себе, стільки й була тут наливайка, а сьогодні ось так! Тополя-1, будинок 15", – пише на сторінці спільноти "Типовий Тополя-Шевченківський район" у Facebook місцева мешканка Ганна Бадик.
Інші мешканці міста також не приховують радісних емоцій.
Politeka повідомляла, що в кожному третьому кафе і ресторані Харківщини виявлено порушення карантину.
Так, з 6 по 12 липня в області провели 1066 перевірок закладів громадського харчування, продовольчої торгівлі, ринків та інших об'єктів. В результаті перевірок порушення виявлено на 391 об'єкті. Всього видано 387 приписів і пропозицій, 65 осіб, відповідальних за дотримання норм карантину, притягнуто до адмінвідповідальності.
У відомстві кажуть, що під час перевірок особливу увагу фахівці приділяли закладам громадського харчування. В Управлінні назвали найпоширеніші порушення карантину, серед яких відсутність на працівниках захисних окулярів і відсутність контейнерів для збору використаних захисних масок.
Кияни збунтувалися після скандалу з рестораном Тищенко, кадри протесту: "Хочу як Велюр".
Посилення карантину в Одесі: поліція вийшла на полювання, оприлюднене відео.
Скандал з відсутністю російської мови в Макдональдсі: незадоволеним запропонували альтернативу.