В Дніпрі повним ходом йде війна з "наливайками"

Про це інформує Politeka, посилаючись на місцеве видання Наше місто.

Повідомляється, що по всьому обласному центру масово барикадують кафе, які грубо порушують існуюче законодавство.

Зокрема, в цих закладах торгують спиртним без ліцензії, продають його неповнолітнім або торгують алкоголем після 22:00.

Раніше мер міста Борис Філатов прийняв рішення остаточно ліквідувати подібні заклади по всьому Дніпру. Місця, які в обхід заборони все-таки продають алкоголь, барикадують з допомогою бетонних блоків.

"Ну нічого собі, скільки пам'ятаю себе, стільки й була тут наливайка, а сьогодні ось так! Тополя-1, будинок 15", – пише на сторінці спільноти "Типовий Тополя-Шевченківський район" у Facebook місцева мешканка Ганна Бадик.

Інші мешканці міста також не приховують радісних емоцій.

Politeka повідомляла, що в кожному третьому кафе і ресторані Харківщини виявлено порушення карантину.

Так, з 6 по 12 липня в області провели 1066 перевірок закладів громадського харчування, продовольчої торгівлі, ринків та інших об'єктів. В результаті перевірок порушення виявлено на 391 об'єкті. Всього видано 387 приписів і пропозицій, 65 осіб, відповідальних за дотримання норм карантину, притягнуто до адмінвідповідальності.

У відомстві кажуть, що під час перевірок особливу увагу фахівці приділяли закладам громадського харчування. В Управлінні назвали найпоширеніші порушення карантину, серед яких відсутність на працівниках захисних окулярів і відсутність контейнерів для збору використаних захисних масок.

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