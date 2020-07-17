Верховна Рада підтримала проект закону, згідно з яким в Україні 490 районів залишиться 138

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на інформацію прес-служби ВРУ.

зокрема, згідно з законопроектом №3650 "Проект Постанови про утворення і ліквідації районів", в Дніпропетровській області залишиться 7 районів з 22 нене існуючих.

Документ передбачає, що на Дніпропетровщині будуть наступні райони:

Дніпровський район (з адміністративним центром у місті Дніпро) у складі територій Дніпровської міської, Китайгородської сільської, Любимовской сільської, Ляшковськой сільської, Миколаївської сільської, Могилівської сільської, Новоолександрівської сільської, Новопокровської селищної, Обухівської селищної, Петриківської селищної, Подгородненской міської, Святовасильевской сільської, Слобожанської селищної, Солонянской селищної, Сурсько-Литовської сільської, Царичанської селищної, Чумаківського сільського територіальних громад, затверджених Кабміном України;

Кам'янський район (з адміністративним центром у місті Кам'янське) в складі територій Божедаровской селищної, Верховцовской міської, Верхньодніпровської міської, Вишнівської селищної, Вольногорской міської, Жовтоводської міської, Затышнянськой сільської, Кам'янської міської, Криничанської селищної, Лиховской селищної, Пятихатской міської, Саксаганської сільської територіальних громад;

Криворізький район (з адміністративним центром у місті Кривий Ріг) у складі територій Апостолівської міської, Вакуловской сільської, Глееватской сільської, Гречаноподовской сільської, Грушеской сільської, Девладовской сільської, Зеленодільське міської, Карповський сільської, Криворізької міської, Лозоватской сільської, Нивотрудовской сільської, Новолатовской сільської, Новопольськой сільської, Софіївської селищної, Широківської селищної територіальних громад;

Нікопольський район (з адміністративним центром у місті Нікополь) у складі територій Марганецької міської, Мировської сільської, Нікопольської міської, Первомайської сільської, Покровської міської, Покровського сільської, Томаківської селищної, Красногригорьевской селищної територіальних громад;

Новомосковський район (з адміністративним центром в місті Новомосковськ) у складі територій Губинський селищної, Личковськой сільської, Магдалинівської селищної, Новомосковської міської, Перещепинской міської, Піщанської сільської, Черкаської селищної, Чернеченской сільській територіальних громад;

Павлоградський район (з адміністративним центром у місті Павлоград) у складі територій Богданівської сільської, Вербковськой сільської, Межиріцької сільської, Павлоградської міської, Тернівської міської, Троїцької сільської, Юр'ївської селищної територіальних громад;

Синельниківський район (з адміністративним центром в місті Синельникове) у складі територій Брагиновской сільської, Васильківської селищної, Великомихайлівської сільської, Дубовиковской сільської, Зайцевской сільської, Іларіонівської селищної, Маломихайловской сільської, Межівський селищної, Миколаївської сільської, Новопавлівської сільської, Первомайської міської, Петропавлівської селищної, Покровської селищної, Раївської сільської, Роздорской селищної, Синельниківської міської, Славгородської селищної, Слов'янської сільської, Української сільської територіальних громад.

Politeka писала, що на засіданні в п'ятницю, 17 липня, Верховна Рада підтримала проект постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів на користь 129 нових, укрупнених. "За" проголосували 238 нардепів.

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