Верховная Рада поддержала проект закона, согласно которому в Украине из 490 районов останется 138

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на информацию пресс-службы ВРУ.

В частности, согласно законопроекту №3650 "Проект Постановления об образовании и ликвидации районов", в Днепропетровской области останется 7 районов из 22 нене существующих.

Документ предполагает, что на Днепропетровщине будут следующие районы:

Днепровский район (с административным центром в городе Днепр) в составе территорий Днепровской городской, Китайгородской сельской, Любимовской сельской, Ляшковськой сельской, Николаевской сельской, Могилевской сельской, Новоалександровской сельской, Новопокровской поселковой, Обуховской поселковой, Петриковской поселковой, Подгородненской городской, Святовасильевской сельской, Слобожанской поселковой, Солонянской поселковой, Сурско-Литовского сельской, Царичанской поселковой, Чумаковского сельской территориальных общин, утвержденных Кабмином Украины;

Каменский район (с административным центром в городе Каменское) в составе территорий Божедаровской поселковой, Верховцовской городской, Верхнеднепровской городской, Вишневской поселковой, Вольногорской городской, Желтоводского городской, Затышнянськой сельской, Каменской городской, Криничанской поселковой, Лиховской поселковой, Пятихатской городской, Саксаганской сельской территориальных общин;

Криворожский район (с административным центром в городе Кривой Рог) в составе территорий Апостоловской городской, Вакуловской сельской, Глееватской сельской, Гречаноподовской сельской, Грушеской сельской, Девладовской сельской, Зеленодольской городской, Карповский сельской, Криворожской городского, Лозоватской сельской, Нивотрудовской сельской, Новолатовской сельской, Новопольськой сельской, Софиевской поселковой, Широковской поселковой территориальных общин;

Никопольский район (с административным центром в городе Никополь) в составе территорий Марганецкой городской, Мировской сельской, Никопольской городского, Первомайской сельской, Покровской городской, Покровского сельской, Томаковской поселковой, Красногригорьевской поселковой территориальных общин;

Новомосковский район (с административным центром в городе Новомосковск) в составе территорий Губинской поселковой, Личковськой сельской, Магдалиновской поселковой, Новомосковской городской, Перещепинской городской, Песчанской сельской, Черкасской поселковой, Чернеченской сельской территориальных общин;

Павлоградский район (с административным центром в городе Павлоград) в составе территорий Богдановской сельской, Вербковськой сельской, Межирицкой сельской, Павлоградской городской, Терновской городской, Троицкой сельской, Юрьевской поселковой территориальных общин;

Синельниковский район (с административным центром в городе Синельниково) в составе территорий Брагиновской сельской, Васильковской поселковой, Великомихайловской сельской, Дубовиковской сельской, Зайцевской сельской, Илларионовской поселковой, Маломихайловской сельской, Межевской поселковой, Николаевской сельской, Новопавловской сельской, Первомайской городской, Петропавловской поселковой, Покровской поселковой, Раевской сельской, Роздорской поселковой, Синельниковской городской, Славгородской поселковой, Славянской сельской, Украинской сельской территориальных общин.

Politeka писала, что на заседании в пятницу, 17 июля, Верховная Рада поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов в пользу 129 новых, укрупненных. "За" проголосовали 238 нардепов.

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