Так, 16 липня чоловік повідомив , що поїде в Дніпро на BlaBlaCar і після цього перестав виходити на зв'язок .

Зазначається, що 39-річний глава київської громадської організації зник по дорозі із Києва у Дніпро, куди він їхав на BlaBlaCar.

Зазначається, що 39-річний глава київської громадської організації зник по дорозі із Києва у Дніпро, куди він їхав на BlaBlaCar.

Відомо, що чоловік був одягнений в сіру футболку , коричневі шорти , сині кросівки та бежеву кепку . Також з собою у нього був зелений рюкзак . Зріст чоловіка - 174 см , вага - близько 90 кг .



"Про місце перебування чоловіка просять повідомляти за телефонами 102 і 099 264 02 68", - йдеться в повідомленні.

В коментарях під повідомленням зазначають, що поки що не вдалось з'ясувати, з ким чоловік поїхав до Дніпра на BlaBlaCar.

Слід зазначити, що громадська організація "Дім милосердя Київ" займається допомогою людям похилого віку та інвалідам.

"Нехай швидше знайдеться. Багато хороших справ в його багажі і ще багато що належить зробити", - пишуть в коментарях.