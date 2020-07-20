У Києві розшукують главу громадської організації "Дім милосердя Київ" Олексія Кучапіна
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Facebook-паблік "Київ оперативний".
Зазначається, що 39-річний глава київської громадської організації зник по дорозі із Києва у Дніпро, куди він їхав на BlaBlaCar.
Так, 16 липня чоловік повідомив, що поїде в Дніпро на BlaBlaCar і після цього перестав виходити на зв'язок.
Відомо, що чоловік був одягнений в сіру футболку, коричневі шорти, сині кросівки та бежеву кепку. Також з собою у нього був зелений рюкзак. Зріст чоловіка - 174 см, вага - близько 90 кг.
"Про місце перебування чоловіка просять повідомляти за телефонами 102 і 099 264 02 68", - йдеться в повідомленні.
"Про місце перебування чоловіка просять повідомляти за телефонами 102 і 099 264 02 68", - йдеться в повідомленні.
В коментарях під повідомленням зазначають, що поки що не вдалось з'ясувати, з ким чоловік поїхав до Дніпра на BlaBlaCar.
Слід зазначити, що громадська організація "Дім милосердя Київ" займається допомогою людям похилого віку та інвалідам.
"Нехай швидше знайдеться. Багато хороших справ в його багажі і ще багато що належить зробити", - пишуть в коментарях.
Як відомо, BlaBlaCar, - це найбільша у світі онлайн-платформа для пошуку автомобільних попутників, запущена в 2004 році. В Україні сервіс почав працювати з 2014 року. BlaBlaCar дозволяє водієві частково розділити свої дорожні витрати разом із попутниками, не маючи на меті заробити на цьому. За задумом, водій компенсує більшу частину витрат на пальне, а пасажири подорожують дешевше, ніж за допомогою потяга, автобуса чи літака.
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