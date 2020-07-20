На Дніпропетровщині поліція звільнила двох підлітків, яких катували в підвалі гаража
Про це інформує Politeka, посилаючись на прес-службу поліції Дніпропетровської області.
Повідомляється, що дітей віком 14 та 16 років викрали троє чоловіків, потім закрили їх у гаражі і катували протягом півтори доби. Одного з нападників затримали ще двох підозрюваних розшукують.
Повідомлення про зникнення двох хлопців в смт. Кривий Ріг Дніпропетровської області надійшло поліцейським ввечері, 19 липня. Батьки розповіли, що їхні діти не виходять на зв'язок.
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В результаті оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до зникнення дев'ятикласників можуть бути причетні троє місцевих жителів. В одному з гаражних кооперативів силовики виявили гараж, в якому, швидше за все, і утримували дітей. Потрапивши всередину, поліцейські знайшли в підвальному приміщенні виснажених дітей, яких доставили в лікарню з численними тілесними ушкодженнями.
Встановлено, що підлітків викрали в суботу ввечері. Підозрювані їм наділи на голову пакети, посадили в багажник БМВ і вивезли в лісосмугу, де почали бити і катувати.
Потім побитих дітей привезли в гараж одного з підозрюваних і замкнули в підвалі. З місця події поліцейські вилучили биту, ножі і травматичний пістолет.
За підозрою в нападі на підлітків затримано 36-летнеий чоловік, він дає свідчення у відділенні поліції. Заходи щодо затримання ще двох підозрюваних тривають.
За тортури і незаконне позбавлення волі поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 3. ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України.
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