Батьки розповіли, що діти не виходять на зв'язок

На Дніпропетровщині поліція звільнила двох підлітків, яких катували в підвалі гаража

Про це інформує Politeka, посилаючись на прес-службу поліції Дніпропетровської області.

Повідомляється, що дітей віком 14 та 16 років викрали троє чоловіків, потім закрили їх у гаражі і катували протягом півтори доби. Одного з нападників затримали ще двох підозрюваних розшукують.

Повідомлення про зникнення двох хлопців в смт. Кривий Ріг Дніпропетровської області надійшло поліцейським ввечері, 19 липня. Батьки розповіли, що їхні діти не виходять на зв'язок.

В результаті оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до зникнення дев'ятикласників можуть бути причетні троє місцевих жителів. В одному з гаражних кооперативів силовики виявили гараж, в якому, швидше за все, і утримували дітей. Потрапивши всередину, поліцейські знайшли в підвальному приміщенні виснажених дітей, яких доставили в лікарню з численними тілесними ушкодженнями.

Встановлено, що підлітків викрали в суботу ввечері. Підозрювані їм наділи на голову пакети, посадили в багажник БМВ і вивезли в лісосмугу, де почали бити і катувати.

Потім побитих дітей привезли в гараж одного з підозрюваних і замкнули в підвалі. З місця події поліцейські вилучили биту, ножі і травматичний пістолет.

За підозрою в нападі на підлітків затримано 36-летнеий чоловік, він дає свідчення у відділенні поліції. Заходи щодо затримання ще двох підозрюваних тривають.

За тортури і незаконне позбавлення волі поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 3. ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України.

Politeka писала, що бізнесмена викрали і два тижні тримали в підвалі в Києві, фото: "прикували до батареї і..."

Банда влаштувала полювання на одеситів в інтернеті: як вони діють.

Бешкетник заїхав на тротуар і побив чоловіка після зауваження: кадри беззаконня в Києві.