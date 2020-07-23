На Дніпропетровщині відбулася церемонія прощання з Ярославом Журавлем, загиблим під Зайцево

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення в Facebook UA Суспільне.

Нагадаємо, Ярослава поранили під час засідки і залишили вмирати на полі бою.

Сьогодні тіло полеглого воїна зустрічали живим коридором на в'їзді в місто Верхньодніпровськ.

Попрощатися з героєм приїхали понад 30 ветеранів-учасників АТО і ООС. Повідомляється, що поховають Ярослава Журавля в Андріївці,: там він народився і виріс.

Ярослав пішов воювати на Донбас у 2015 році. Спочатку проходив службу в 93-ї ОМБр "Холодний Яр", потім – перевівся в 35-ту окрему бригаду морської піхоти.

У цьому році йому виповнилося б 40 років, у загиблого героя залишилися батьки, а також дружина і двоє дітей.

Politeka писала, що загиблий під Горлівкою медик Микола Ільїн завжди діяв за покликом серця, тому і став жертвою бойовиків.

Про долю військовослужбовця розповів його друг, ветеран батальйону "Донбас" і боєць ООС Павло валентович детально.

За словами ветерана, Микола з 35 бригади морпіхів був дуже комунікабельною і чуйною людиною. Він народився в Білорусі, але переїхав жити до Естонії з-за проблем після участі у політичних протестах. У новій країні йому допомогли влаштуватись волонтери з України. Перший час Микола працював нелегально, потім підучив англійську мову і став екскурсоводом.

"Коли у нас почалася війна - у нього з'явилася думка, що саме на фронті він зможе віддати свій борг нашій країні", - поділився Павло валентович детально.

На Донбасі воює дівчина-морпех зі Львова. Вона є заступником командира одного з підрозділів морської піхоти і пишається тим, що служить в ЗСУ.

"Ми відрізняємося тим, що ми завжди прагнемо більшого. Хочемо бути першими і не здаватися. Не маю права залишити це підрозділ, адже тут мої побратими, які покладаються на мене так, як і я на них", – розповіла дівчина.

Тіло морпіха, який пропав на Харківщині, виявили в дивному місці: подробиці трагедії.

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