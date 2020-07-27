В Дніпрі рятувальники витягли цуценят з покинутого комунікаційного колектора

Про це пише Politeka з посиланням на прес-службу регіонального ГУ ДСНС.

Повідомляється, що в суботу, 25 липня рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шахтинської (Індустріальний район обласного центру) четверо цуценят не можуть вибратися з покинутого комунікаційного колектора.

Коли рятувальники прибули на місце події, то виявили, що тварини сидять на глибині близько півтора метра. Витягти їх звідти було проблематично, так як колектор був повністю перекритий залізобетонною плитою.

Фахівцям, використавши гідравлічний інструмент, вдалося зрушити плиту і дістати цуценят. Животоных віддали небайдужої місцевій жительці. Цуценята був сильно перелякані, однак, на щастя, не постраждали.

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Інцидент стався днями в місті Подольську. На кадрах, знятих камерою спостереження, видно, як водій Volkswagen Passat на великій швидкості збиває вівчарку, однак замість того, щоб зупинитися, він розвертається і знову зачіпає собаку. Після цього неадекватний водій їде.

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