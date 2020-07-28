В селі Краснопілля (передмістя Дніпра) місцевий житель влаштував біля свого будинку стихійну звалище

Про це інформує Politeka з посиланням на сторінку в Facebook Департаменту екологічної політики Дніпровського міськради.

Повідомляється, що чоловік для подальшого перепродажу звозив з усього міста найрізноманітніші відходи.

Особливо наголошується, що крім традиційних для подібних "пунктів вторсировини" металу, макулатури і пластику, неакуратний місцевий житель складував з якоюсь метою гній.

Сусіди стверджують, що раніше чоловік користувався цією територією, як городом. Також стало відомо, що відповідні служби виписали чоловікові протокол, за яким він зобов'язаний облагородити територію сміттєзвалища. Якщо він це не зробить, йому загрожує великий штраф.

Politeka повідомляла, що в Харкові невідомі закидають автомобілі, що стоять у дворах, пляшечками з-під глоду.

Про інцидент, який стався на вулиці Гвардійців-Широнінців, 61-А, розповіли у групі «ХС Харків», опублікувавши промовисті фото. На знімках – осколки від пляшечок на треснутом лобовому склі автомобіля.

"Якась мерзота кидає в машини пляшечки з-під якоїсь настоянки або ліки. Це вже другий раз нам розбили машину, до цього порізали колеса. Ще один автомобіль облили кислотою", – пише власник транспортного засобу.

У Києві чергового автохаму залишили незвичайне "послання". На кадрах видно, що один з водіїв залишив свою червону Dacia на виїзді з прибудинкової території, таким чином заблокувавши рух інших автомобілів.

Кияни, обурені такою поведінкою нахабного водія, залишили йому нецензурну записку, в якій у брутальній формі висловили своє ставлення до дій порушника.

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