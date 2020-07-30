В Дніпрі до дівчинці-підлітку приставали наркомани
Про це пише Politeka з посиланням на Дніпровську панораму.
Повідомляється, що подія сталася на житловому масиві Тополя. Дівчинка йшла повз людей, що приймають наркотики, в якийсь момент вони з нез'ясованих причин звернули на неї увагу і почали преследоватью
Перелякана дитина кликав на допомогу, однак перехожі не реагували на це, поспішаючи по своїх справах. Дівчинці довелося навіть бігти, однак наркомани не заспокоїлися і погналися услід за нею. Зневірений дитина звернувся за допомогою до жінки, яка прогулювалася з дитячою коляскою.
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Лише вона прийшла до неї на допомогу, відігнавши настирливих шанувальників наркотиченского зілля.
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