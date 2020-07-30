В Дніпрі до дівчинці-підлітку приставали наркомани

Про це пише Politeka з посиланням на Дніпровську панораму.

Повідомляється, що подія сталася на житловому масиві Тополя. Дівчинка йшла повз людей, що приймають наркотики, в якийсь момент вони з нез'ясованих причин звернули на неї увагу і почали преследоватью

Перелякана дитина кликав на допомогу, однак перехожі не реагували на це, поспішаючи по своїх справах. Дівчинці довелося навіть бігти, однак наркомани не заспокоїлися і погналися услід за нею. Зневірений дитина звернувся за допомогою до жінки, яка прогулювалася з дитячою коляскою.

Лише вона прийшла до неї на допомогу, відігнавши настирливих шанувальників наркотиченского зілля.

Politeka повідомляла, що в Харкові співробітники правоохоронних органів «кришували» наркоманів, отримуючи за це чималу надбавку до основної зарплати.

Групу чиновників Київського районного відділу поліції викрила Служба безпеки України, повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці прес-секретар обласного управління відомства Владислав Абдула.

Слідство з'ясувало, що поліцейські, серед яких були представники підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, вимагали гроші від наркозалежних, які відстежували при забирання «закладок».

Кількість наркозакладчиков і "археологів" у Харкові зростає катастрофічними темпами, а їхня активність вже зачепила навіть дитячі майданчики.

У групі "Брутальний Харків" у соціальній мережі Фейсбук з'явився відеозапис, на якій випадковий свідок проганяє двох хлопців, які робили закладку наркотиків, то шукали раніше заховану, з дитячого майданчика.

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