В Днепре к девочке-подростку приставали наркоманы

Об этом пишет Politeka со ссылкой на Днепровскую панораму.

Сообщается, что происшествие случилось на жилмассиве Тополь. Девочка шла мимо людей, принимающих наркотики, в какой-то момент они по невыясненным причинам обратили на нее внимание и начали преследоватью

Испуганный ребенок звал на помощь, однако прохожие не реагировали на это, торопясь по своим делам. Девочке пришлось даже бежать, однако наркоманы не успокоились и погнались вслед за ней. Отчаявшийся ребенок обратился за помощью к женщине, которая прогуливалась с детской коляской.

Лишь она пришла к ней на помощь, отогнав назойливых любителей наркотиченского зелья.

Politeka сообщала, что в Харькове сотрудники правоохранительных органов «крышевали» наркоманов, получая за это немалую прибавку к основной зарплате.

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