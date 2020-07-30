В Днепре к девочке-подростку приставали наркоманы
Об этом пишет Politeka со ссылкой на Днепровскую панораму.
Сообщается, что происшествие случилось на жилмассиве Тополь. Девочка шла мимо людей, принимающих наркотики, в какой-то момент они по невыясненным причинам обратили на нее внимание и начали преследоватью
Испуганный ребенок звал на помощь, однако прохожие не реагировали на это, торопясь по своим делам. Девочке пришлось даже бежать, однако наркоманы не успокоились и погнались вслед за ней. Отчаявшийся ребенок обратился за помощью к женщине, которая прогуливалась с детской коляской.
Доплата к пенсиям в Украине, срочное обращение Минсоцполитики: "Ежемесячно будут получать..."
Лорак рядом с известным композитором ошеломила счастливым видом до пластики: "Вот так перемены"
Счета украинцев опустошаются после общения с "операторами", детали ЧП: "Звонят с номера ПриватБанка и..."
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице в тоненьком лифчике: "Такие сахарные булочки!"
Лишь она пришла к ней на помощь, отогнав назойливых любителей наркотиченского зелья.
Politeka сообщала, что в Харькове сотрудники правоохранительных органов «крышевали» наркоманов, получая за это немалую прибавку к основной зарплате.
Группу чиновников Киевского районного отдела полиции разоблачила Служба безопасности Украины, сообщил на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь областного управления ведомства Владислав Абдула.
Следствие выяснило, что полицейские, среди которых были представители подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, требовали деньги от наркозависимых, которых отслеживали при забирании «закладок».
Количество наркозакладчиков и "археологов" в Харькове растет катастрофическими темпами, а их активность уже зацепила даже детские площадки.
В группе "Брутальный Харьков" в социальной сети Фейсбук появилась видеозапись, на которой случайный свидетель прогоняет двух юношей, которые то ли делали закладку наркотиков, то ли искали ранее спрятанную, с детской площадки.
"Закладчика" с наркотиками в трусах поймали в Харькове: "стажировался".
Склонны к наркомании: врачи напугали любителей популярного продукта.
Наркоман устроил переполох в детсаду Харькова: "дети играли за стенкой".