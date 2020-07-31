На Дніпропетровщині за вбитої дороги велосипедист з легкістю обігнав автомобіль

Про це інформує Politeka з посиланням на Дніпро оперативний.

Судячи з реплік водія, який перебуває за кермом авто, стає зрозуміло, що автомобіль їде по трасі національного значення з Кривого Рогу в Миколаїв.

З-за ям і вибоїн на дорозі йому довелося зменшити швидкість настільки, що його без праці обігнав чоловік на велосипеді.

Повідомляється, що така ситуація спостерігається на протязі не менше 50 кілометрів цієї траси.

Вибоїни і ями не тільки забирають у водіїв багато часу і нервів, також страждають і транспортні засоби: адже їзда з такою, з дозволу сказати, дорогами "вбиває" автомобілі.

Politeka писала, що на Дніпропетровщині в будь-який момент може звалитися міст. Повідомляється, що міст знаходиться недалеко від села Солоне. Місцеві жителі безуспішно домагаються його ремонту протягом останнього року, проте поки що безрезультатно.

Примітно те, що цей міст – єдиний шлях до місцевої школи, тому діти піддаються страшної небезпеки, пересуваючись по ньому. Якщо пройтися по аварійному мосту, то можна помітити великі наскрізні ями і гостру арматуру, що стирчала навколо.

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"Багато незручностей виникло із-за ремонту у Північного мосту. Там триває асфальтування розв'язки на перетині проспектів Степана Бандери та Героїв Сталінграда. Протягом найближчих кількох днів, там повинні облаштувати три шари асфальту. До 10 серпня рух розв'язкою плануємо повністю відновити", - заявив Віталій Кличко.

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