В місті Кам'янському під Дніпром породіллі віддали мертвонародженої дитини у пакеті для сміття

Як передає Politeka.net, про це йдеться у сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

У жінки були передчасні пологи. Вагітність була на 6 місяці і малюка врятувати не вдалося. Жінка також написала, що вона підписала й оформила всі необхідні документи, щоб після розтину забрати тіло дочки і поховати її в Кам'янському.

В результаті жінка отримала понівечене тіло малюка в сміттєвому пакеті, а всередині лежали гумові рукавички.

Потерпіла також висловилася про цю ситуацію в соцмережах.

"Ви викинули тіло моєї дочки сміттєвий пакет, навіть не цілий, а уривки, не зашили після розтину тіло яке було вже 31 см зростанням, заламали їй ніжки за голову і викинули туди ж пакет гумові рукавички в крові в яких працювали.", - пише потерпіла.

Раніше ми повідомляли, що в київському приватному пологовому будинку відмовилися від новонародженої дитини.

"Народилася дитина з не таким вже критичною вадою розвитку. Ситуація потребує медичної допомоги, але виглядає цілком виліковної і такою, яку можна скорегувати", - розповів директор пологового будинку.

Також він додав, що порок до пологів на УЗД не діагностується, але його можна лікувати, він коригується і виправляється.

Politeka повідомляла, що в Києві швидка через шлагбаум не встигла до хворого: "не дочекався допомоги".

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