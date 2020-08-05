На Дніпропетровщині випускники масово отруїлись під час святкування закінчення школи в одному з місцевих кафе
Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.
Повідомляється, що в селі В'язівок Павлоградського району Дніпропетровської області під час святкування випускного вечора сталося масове отруєння.
Випускники святкували закінчення школи 1 серпня в кафе "Самара". На заході були присутні як діти, так і батьки. Вже на наступний ранок після свята багатьох із присутніх госпіталізували з діагнозом "гостра кишкова інфекція".
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Зокрема, у Новомосковську центральну районну лікарню було госпіталізовано 5 осіб, а 4 людини перебувають на амбулаторному лікуванні з ознаками гострої кишкової інфекції. Загалом після випускного вечора в "Самарі" під медичним наглядом перебувають 9 осіб, троє з яких - діти.
У Держпродспоживслужбі зазначають, що це епідеміологічне ускладнення виникло внаслідок масового отруєння 1 серпня, під час святкування випускного в кафе, де знаходилося 24 осіб, 8 з яких - діти.
У Держпродспоживслужбі з'ясували, що в кафе "Самара" порушувалися всі вимоги санітарного законодавства, а також безпеки якості харчових продуктів. Також було встановлено, що співробітники закладу і кухні не дотрималися правил особистої гігієни.
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