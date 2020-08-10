Коронавірус продовжує поширюватись по Дніпропетровщині

Як передає Politeka, про це свідчать дані, оприлюднені облдержадміністрацією.

Так, на Дніпропетровщині за минулу добу підтвердили 24 нових випадки коронавірусної хвороби. З них 15 - зафіксовано у Дніпрі, по 2 – у Новомосковську та Павлоградському районі, по одному – у Кривому Розі, Нікополі, Тернівці, Криничанському і Новомосковському районах.

Загалом станом на сьогоднішній день у Дніпропетровській області підтверджено 1571 випадок коронавірусу. З них 1132 людини вже одужали, 33 – померли.

Також повідомляється, що на Дніпропетровщині провели 35492 ПЛР-тестування та 93227 досліджень методом ІФА.

Загалом наразі в Україні зафіксовано 81 957 випадків COVID-19.

Як відомо, у зв'язку з пандемією коронавірусу новий навчальний рік розпочнеться в Україні 1 вересня у звичному форматі, однак в регіонах, що потрапили в "червону" зону, школи будуть закриватися на карантин так само, як під час епідемії грипу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що уряд вже вжив усіх необхідних заходів, провів наради і запустив процеси в областях. Крім того, за його словами, підготовку до нового навчального року контролюють голови облдержадміністрацій на місцях.

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Як повідомляла Politeka, дані щодо смертності від китайської зарази в Україні поставили під сумнів.

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