Дніпро потерпав від серйозної негоди - на місто обрушився сильний дощ та град

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Репортер Дніпро".

Так, на Дніпро обрушився сильний град, місто заливало дощем, під воду пішли машини.

На свіжих фотографіях і відео з Дніпра можна побачити, як вулицями міста тече вода, яка тягнеться як згусток. А на проїжджій частині рівень води піднімався трохи менше ніж на півметра, досягаючи нижньої частини автомобільного бампера. Тож, як констатують жителі Дніпра, в черговий раз ливневки не впоралися зі своїм завданням.

Також жителі Дніпра могли спостерігати у місті великий град, який встиг доставити безліч неприємностей жителям і гостям міста, які раз у раз шукали затишне місце для того, щоб перечекати негоду.

На фото і відео можна побачити, що град завбільшки з горох випав разом з великою кількістю опадів, укривши всю центральну частину міста.

Дороги в центральній частині міста опинились у воді, машини пливуть, парасольки летять в різні боки, а машини буквально тонуть! Дніпряни порівняли таку негоду в місті зі справжнім апокаліпсисом, адже ніхто не очікував таких погодних "випробувань" у звичайний, як здавалось, літній день.

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