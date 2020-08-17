У Дніпрі зафарбували графіті на підтримку білорусів, яке нещодавно з'явилось на паркані
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Інформатор".
Так, під Південним мостом всего декілька днів тому з'явилося барвисте графіті на підтримку протестів проти чинної влади у Білорусі, проте зараз його вже зафарбували, і тепер на його місці можна побачити лише сірий паркан.
Зазначається, що активісти з Дніпра вирішили підтримати білорусів, зобразивши національний прапор країни на паркані та напис "Живе Беларусь!".
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Чоловіки, які зафарбували графіті сірим кольором, відповідаючи на питання про те, навіщо вони це роблять, заявили: "Наш паркан - хочемо, щоб він був сірим".
Раніше повідомлялось, що українські футбольні фанати активно підтримують білорусів у їхньому протесті проти чинного режиму. Зокрема, до акцій підтримки білорусів долучились футбольні фанати з Харкова, Дніпра, Запоріжжя та інших міст. Футбольні фанати публікують свої звернення до білорусів, у яких закликають до єднання та бажають успішного повалення режиму Лукашенка. Також по Україні вивішують білоруські прапори, а на стінах будівель та парканах з'являються графіті "Живе Беларусь!".
Нагадаємо, Романенко напророчив білорусам долю України: «Страждання і біди неминучі».
Як повідомляла Politeka, Лукашенко вперше заговорив після повідомлення про інсульт і пригрозив білорусам.
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