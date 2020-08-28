На Дніпропетровщину після 7 місяців на фронті повернулася 93 ОМБр "Холодний Яр"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу бригади.

"Раді повідомити вам, що 93 бригада Холодний Яр повернулася додому з війни! Упродовж більш ніж 7 місяців наші воїни бились з російськими окупаційними військами на Луганському напрямку. І нашу ротацію інтервенти запам’ятають надовго", - заявили у пресслужбі 93-ї ОМБр.

Холодноярська бригада за 7 місяців ротації на декількох ділянках фронту покращила своє тактичне положення та вибила ворога з їхніх позицій. Українські захисники знищили або пошкодили багато ворожої зброї, техніки та транспорту: БМП, вантажівки, міномети, автомобілі і навіть 152-міліметрові гаубиці "Мста-Б".

"Ми зруйнували вщент десятки ворожих ВОПів. За оцінками вищого командування, ротація на Луганщину продемонструвала, що за кількістю виконаних бойових завдань ми є однією з найефективніших бойових бригад", - йдеться в повідомленні.