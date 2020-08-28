На Дніпропетровщину після 7 місяців на фронті повернулася 93 ОМБр "Холодний Яр"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу бригади.
"Раді повідомити вам, що 93 бригада Холодний Яр повернулася додому з війни! Упродовж більш ніж 7 місяців наші воїни бились з російськими окупаційними військами на Луганському напрямку. І нашу ротацію інтервенти запам’ятають надовго", - заявили у пресслужбі 93-ї ОМБр.
Холодноярська бригада за 7 місяців ротації на декількох ділянках фронту покращила своє тактичне положення та вибила ворога з їхніх позицій. Українські захисники знищили або пошкодили багато ворожої зброї, техніки та транспорту: БМП, вантажівки, міномети, автомобілі і навіть 152-міліметрові гаубиці "Мста-Б".
"Ми зруйнували вщент десятки ворожих ВОПів. За оцінками вищого командування, ротація на Луганщину продемонструвала, що за кількістю виконаних бойових завдань ми є однією з найефективніших бойових бригад", - йдеться в повідомленні.
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Однак, на жаль, не обійшлось і без втрат. За сім місяців на фронті "холодноярівці" втратили 9 бійців.
"У боях полягли Герман Соловйов, Сергій Рацун, Клавдія Ситник, Володимир Федченко, Дмитро Фірсов, Олексій Купріков, Олексій Лісін, Леонід Скакуненко та Євген Сафонов", - повідомили у 93-й ОМБр.
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