На Дніпропетровщині поховали бійця ЗСУ, який загинув під час ліквідації пожежі на Донбасі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет ПТРК.
Так, у вівторок, 8 вересня, в Павлограді Дніпропетровської області провели в останню путь бійця ООС Віталія Грицишина, який загинув під час гасіння пожежі на Донбасі.
Панахида пройшла у дворі Будинку культури в центрі міста. Попрощатися з Віталієм прийшли рідні загиблого, його товариші по службі, військовий оркестр, керівництво міста та волонтери.
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Старший солдат Віталій Грицишин під час ліквідації пожежі, яка погрожувала позиціям полку, натрапив на міну. Травми виявилися несумісними з життям.
Грицишин народився 21 липня 1982 року. Він закінчив школу №17 у Павлограді. У 2015 році його мобілізували до Збройних сил України, а в 2016 році він підписав контракт.
Під час церемонії прощання із загиблим бійцем виступив заступник командира 54-ї окремої механізованої бригади Олексій Коновал.
"Я хочу сьогодні сказати спасибі батькам за виховання такого сина, який пішов захищати нашу країну. Хочу подякувати побратимам, які прийшли провести в останню путь нашого героя, і всім павлоградцям. Війна завжди забирає кращих. Ми повинні зберегти пам'ять про цю людину, воїна, який віддав своє життя", - сказав він.
Рідним загиблого бійця вручили орден "За мужність" посмертно.
Нагадаємо, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком: "ЗСУ приготувалися, але...".
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