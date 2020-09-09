На Дніпропетровщині поховали бійця ЗСУ, який загинув під час ліквідації пожежі на Донбасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет ПТРК.

Так, у вівторок, 8 вересня, в Павлограді Дніпропетровської області провели в останню путь бійця ООС Віталія Грицишина, який загинув під час гасіння пожежі на Донбасі.

Панахида пройшла у дворі Будинку культури в центрі міста. Попрощатися з Віталієм прийшли рідні загиблого, його товариші по службі, військовий оркестр, керівництво міста та волонтери.

Старший солдат Віталій Грицишин під час ліквідації пожежі, яка погрожувала позиціям полку, натрапив на міну. Травми виявилися несумісними з життям.

Грицишин народився 21 липня 1982 року. Він закінчив школу №17 у Павлограді. У 2015 році його мобілізували до Збройних сил України, а в 2016 році він підписав контракт.

Під час церемонії прощання із загиблим бійцем виступив заступник командира 54-ї окремої механізованої бригади Олексій Коновал.

"Я хочу сьогодні сказати спасибі батькам за виховання такого сина, який пішов захищати нашу країну. Хочу подякувати побратимам, які прийшли провести в останню путь нашого героя, і всім павлоградцям. Війна завжди забирає кращих. Ми повинні зберегти пам'ять про цю людину, воїна, який віддав своє життя", - сказав він.

Рідним загиблого бійця вручили орден "За мужність" посмертно.

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