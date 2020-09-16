Іллі Прожижко було всього 17 років - він народився у 2003 році.

"Сьогодні вночі, 15 вересня, від поранення ножем в серце було вбито керівника молодіжного осередку "Традиція і Порядок" в Кривому Розі - Іллю Прожижка. Зловмисник здійснив збройний напад на родича одного з наших побратимів. Раніше за поліцію на місце прибув Ілля та декілька наших активістів, намагаючись зупинити нападника, Ілля отримав поранення, несумісне з життям. Інші хлопці отримали поранення різної тяжкості. Сам зловмисник наразі знаходиться в реанімації", - йдеться в повідомленні.

В русі розповіли, що Ілля завжди чітко виконував доручення й ніколи не жалівся, завжди першим кидався у бій й першим відгукувався на допомогу товаришам.

Також побратими загиблого нагадали слова Євангелія від Іоана: "Немає більшої любові, як віддати своє життя за друзів" (Ів.15,13).