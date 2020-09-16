У Кривому Розі вбили неповнолітнього активіста Іллю Прожижка
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку руху "Традиція і порядок" в соцмережі.
Зазначається, що активіст помер внаслідок удару ножем у серце.
"Сьогодні вночі, 15 вересня, від поранення ножем в серце було вбито керівника молодіжного осередку "Традиція і Порядок" в Кривому Розі - Іллю Прожижка. Зловмисник здійснив збройний напад на родича одного з наших побратимів. Раніше за поліцію на місце прибув Ілля та декілька наших активістів, намагаючись зупинити нападника, Ілля отримав поранення, несумісне з життям. Інші хлопці отримали поранення різної тяжкості. Сам зловмисник наразі знаходиться в реанімації", - йдеться в повідомленні.
Іллі Прожижко було всього 17 років - він народився у 2003 році.
В русі розповіли, що Ілля завжди чітко виконував доручення й ніколи не жалівся, завжди першим кидався у бій й першим відгукувався на допомогу товаришам.
Також побратими загиблого нагадали слова Євангелія від Іоана: "Немає більшої любові, як віддати своє життя за друзів" (Ів.15,13).
Наразі активісти руху збирають кошти, щоб допомогти сім'ї загиблого.
Популярні новини заразПоказати ще
Олександр Пономарьов благає українців про допомогу: "Єдине, що залишилося..."
Кухар, яка оскандалилася з Фреймут на "Танцях з зірками", приголомшила зізнанням: "Плакала разом з..."
"Геть пішли з нашого міста": харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро
Крах курсу долара, перерахунок пенсій і потужний вибух під Києвом - Головне за ніч
Нагадаємо, "була життєрадісною і щирою": що відомо про 26-річну українку, яку трагічно позбавили життя у Польщі.
Як повідомляла Politeka, трагедія трапилася у соратниці Януковича: "знайдений мертвим…", перші подробиці.
Також Politeka писала, що депутат з палицею напав на дітей біля озера на Київщині: деталі інциденту.