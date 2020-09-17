У Кривому Розі працівники локомотивного депо приєдналися до страйкуючих шахтарів
 
Як передає Politeka, про це повідомив голова Незалежної профспілки України Михайло Волинець на своїй сторінці в соцмережі.
 
Так, криворізькі залізничники приєднались до страйку шахтарів і направили відкритого листа в мерію міста. 
 
"До акції протесту гірників "Кривбасу", які пятнадцятий день протестують у підземних умовах в шахтах КЗРК, приєднуються залізничники Кривого Рогу", - повідомив він.
 
За його словами, ППО Вільної профспілки залізничників України Криворізького локомотивного ДЕПО звернулася з відкритим листом до міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула з вимогами сприяти підвищенню оплати праці працівників залізниці "Кривбасу" та покращенню умов і безпеки праці.

"Також у своєму зверненні залізничники висувають низку вимог, серед яких підвищення зарплат не менше ніж на 25%, твердження надбавок і додаткових благ, а також приведення рухомого складу техніки в належний стан", - повідомляє Волинець.

Як відомо, у Кривому Розі в рамках страйку під землею знаходяться 195 гірників Криворізького залізорудного комбінату. 

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Нагадаємо, окупований Донбас благає Раду допомогти з зарплатами для шахтарів.

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Також писала Politeka, що на Львівщині триває протест шахтарів: люди готові на відчайдушні кроки.