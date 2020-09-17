Залізничники і шахтарі озвучили свої вимоги

У Кривому Розі працівники локомотивного депо приєдналися до страйкуючих шахтарів

Як передає Politeka , про це повідомив голова Незалежної профспілки України Михайло Волинець на своїй сторінці в соцмережі.

Так, криворізькі залізничники приєднались до страйку шахтарів і направили відкритого листа в мерію міста.

"До акції протесту гірників "Кривбасу", які пятнадцятий день протестують у підземних умовах в шахтах КЗРК, приєднуються залізничники Кривого Рогу", - повідомив він.

За його словами, ППО Вільної профспілки залізничників України Криворізького локомотивного ДЕПО звернулася з відкритим листом до міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула з вимогами сприяти підвищенню оплати праці працівників залізниці "Кривбасу" та покращенню умов і безпеки праці.

"Також у своєму зверненні залізничники висувають низку вимог, серед яких підвищення зарплат не менше ніж на 25%, твердження надбавок і додаткових благ, а також приведення рухомого складу техніки в належний стан", - повідомляє Волинець.

Як відомо, у Кривому Розі в рамках страйку під землею знаходяться 195 гірників Криворізького залізорудного комбінату.