У Кривому Розі працівники локомотивного депо приєдналися до страйкуючих шахтарів
Як передає Politeka, про це повідомив голова Незалежної профспілки України Михайло Волинець на своїй сторінці в соцмережі.
Так, криворізькі залізничники приєднались до страйку шахтарів і направили відкритого листа в мерію міста.
"До акції протесту гірників "Кривбасу", які пятнадцятий день протестують у підземних умовах в шахтах КЗРК, приєднуються залізничники Кривого Рогу", - повідомив він.
За його словами, ППО Вільної профспілки залізничників України Криворізького локомотивного ДЕПО звернулася з відкритим листом до міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула з вимогами сприяти підвищенню оплати праці працівників залізниці "Кривбасу" та покращенню умов і безпеки праці.
"Також у своєму зверненні залізничники висувають низку вимог, серед яких підвищення зарплат не менше ніж на 25%, твердження надбавок і додаткових благ, а також приведення рухомого складу техніки в належний стан", - повідомляє Волинець.
Як відомо, у Кривому Розі в рамках страйку під землею знаходяться 195 гірників Криворізького залізорудного комбінату.
Нагадаємо, окупований Донбас благає Раду допомогти з зарплатами для шахтарів.
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Як повідомляла Politeka, бойовики влаштували полювання на родичів шахтарів, котрі страйкують у "ЛНР".
Також писала Politeka, що на Львівщині триває протест шахтарів: люди готові на відчайдушні кроки.