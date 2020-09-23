У Кривому Розі Дніпропетровської області 80-річний чоловік вистрілив своєму сусідові в обличчя зі стартового пістолета
Як передає Politeka з посиланням на Дніпро оперативний, потерпілого госпіталізували: у нього – кульове поранення щоки.
Так, повідомляється, що в Металургійному районі міста літній чоловік на території приватного сектора вийшов прогулятися зі своїм собакою. У якийсь момент пес атакував сусіда, який знаходився біля свого двору.
Чоловік почав відбиватися від тварини, це переросло в конфлікт між ним і власником собаки. У підсумку пенсіонер витягнув стартовий пістолет і вистрілив сусідові в обличчя.
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Чоловіка госпіталізували з наскрізним пораненням щоки. Поліція, викликана на місце НП, з'ясовує всі обставини і деталі події.
Politeka писала, що чоловік у Вінницькій області влаштував стрілянину в присутності дітей і поранив одного з батьків. Фото нападника і подробиці інциденту розповіла Лілія Чорноока на своїй сторінці в Facebook.
Конфлікт виник через зауваження його дитині щоб той не ганяв на мотоциклі, тому що може не уважно їхати і завдати шкоди 2-м неповнолітні дітям і собі.
За її словами, на дачну ділянку Калинівського р-ну с. Вишневе, де знаходилися неповнолітні діти у віці 4-х років і батьки чоловік приїхав і почав стрілянину.
"Я чесно такого ще не бачила, ми викликали поліцію, де вилучили пістолет. Але хочуть "героя " відмазати", - розповіла жінка.
За її словами чоловік розмахував пістолетом і зробив 2-ва пострілу: один - батькові по ногах, а другий вгору і також погрожував усіх знищити.
Дніпрянин влаштував стрілянину серед білого дня біля супермаркету. Відомо, що інцидент стався в Дніпрі на житловому масиві "Тополя-1".
За даними місцевих ЗМІ, невідомий чоловік вистрілив з пістолета біля супермаркету"Варус". Перехожі самостійно затримали правопорушника та викликали на місце події поліцію.
Так, двоє чоловіків помітили, що біля супермаркету "Варус" невідомий стріляє з пістолета. Дніпряни відразу зорієнтувалися і самостійно затримали "стрілка". Також Дніпряни знешкодили невідомого і викликали на місце події правоохоронців.
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