Станом на четвер, 24 вересня, в Дніпрі зареєстровано 126 нових випадків захворювання китайським вірусом

Про це, посилаючись на дані, оприлюднені системою моніторингу COVID-19 РНБО України, інформує Politeka.

Всього з початку пандемії в обласному центрі зафіксовано 3130 випадків захворювання.

1628 дніпряї одужали, 1502 осіб – лікуються (з них на стаціонарі - 382, на самоізоляції – 1120). З них у важкому стані-7 хворих, у тому числі на апараті штучної вентиляції легенів 6 осіб.

Летальних випадків з початку пандемії зафіксовано 48.

Politeka писала, що в Дніпрі та Дніпропетровській області прийнято рішення посилити карантинні заходи. Так, згідно з документом, прийнятим на позачерговому засіданні Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 22 вересня в Дніпрі та області вводиться ряд додаткових обмежень. Прийнято це рішення у зв'язку з різким зростанням числа хворих китайським вірусом.

Зокрема, відтепер у місті та області заборонено проведення дискотек, робота нічних клубів, ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо.

Дитсадки і школи закриють на карантин лише в тому випадку, якщо на самоізоляції буде більше 50% від числа співробітників і учнів, які контактували з хворими коронавірусом. Концертно-театральну діяльність в регіоні вирішили не забороняти.

Нагадаємо, що українців протверезять новим посиленням карантину, в Кабміні вже попередили.

Як повідомляла Politeka, Кабмін прийняв нове жорстке рішення щодо карантину, що тепер буде з поїздками.

Також Politeka писала, що українці проходитимуть самоізоляцію по-новому, у МОЗ розкрили деталі.