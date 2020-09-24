У Дніпрі патрульні поліцейські перевірили дотримання карантинних обмежень у міському електротранспорті

Про це інформує Politeka, посилаючись на місцевий ресурс Відкритий.

За словами заступника директора КП "Дніпровський електротранспорт" Володимира Сусленкова, у тролейбусах маршрутів №6 та №10 поліцейські перевіряли, як дотримуються карантину водії тролейбусів та пасажири.

"Пасажири часто ігнорують прохання водіїв надіти маску або не заходити в салон, якщо всі сидячі місця зайняті. За те, що в салоні були стоячі пасажири, на водіїв складені адмінпротоколи", – розповів він.

Чиновник каже, що під час перевірки пасажири на вимогу правоохоронців наділи маски, хоча на подібні прохання водіїв порушники зазвичай не реагують.

Інспектор прес-служби УПП в Дніпропетровській області Людмила Копиленко поінформувала, що за перевезення "зайвих" пасажирів водії можуть заплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень, однак таке рішення повинен прийняти суд.

Politeka писала, що Новий Рік киянам та іншим жителям України доведеться зустрічати в масках. Глава управління Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що, можливо, столиця буде залишатися в "помаранчевій зоні" карантину до березня 2021 року, а, це означає, що новорічні та різдвяні свята доведеться відзначати з певними обмеженнями.

За словами Рубана, на початку жовтня очікується зростання захворюваності китайським вірусом, пов'язаний з тим, що студенти повернулися до навчання.

"Київ буде перебувати в помаранчевій зоні до березня за найоптимістичнішими прогнозами", - уточнив Рубан.

Згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 21 вересня в Україні оновили зонування, яке триватиме два тижні. Івано-Франківськ, Тернопіль, Коломия, Калуш та Чернівці вийшли з "червоної" зони, Київ залишився в "помаранчевій".

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