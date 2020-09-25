Станом на 8 ранку, 25 вересня в Дніпрі ще у 129 осіб діагностували китайський вірус

Про це, з посиланням на дані, оприлюднені системою моніторингу COVID-19 РНБО, повідомляє Politeka.

Всього з початку пандемії коронавірусом заразилися 3297 жителів регіону, видужали 1767 осіб, досі на лікуванні в умовах самоізоляції – 1176 осіб.

На лікуванні в стаціонарі перебувають 354 пацієнта, з них – 10 у важкому стані (шестеро з них підключені до апаратів ШВЛ).

Померли за час пандемії 50 (четверо – за останню добу).

Politeka писала, що на Дніпропетровщині в лікарнях перебуває понад півтисячі людей з коронавірусом. Так, директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Валерій Сердюк розповів, що в госпітальних базах області знаходяться 530 хворих коронавірусом, з них 322 - у Дніпрі.

За його словами, саме в обласному центрі лікарі фіксують спалах COVID-19. Її пов'язують з грубими порушеннями карантинних обмежень. Сюрдюк розповів, що в області був зафіксований черговий антирекорд - 298 нових випадків за добу.

У Дніпрі та Дніпропетровській прийнято рішення посилити карантинні заходи в області. Так, згідно з документом, прийнятим на позачерговому засіданні Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 22 вересня в Дніпрі та області вводиться ряд додаткових обмежень. Прийнято це рішення у зв'язку з різким зростанням числа хворих китайським вірусом.

Зокрема, відтепер у місті та області заборонено проведення дискотек, робота нічних клубів, ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо.

Нагадавши, українців протверезять новим посиленням карантину, в Кабміні вже попередили.

Як повідомляла Politeka, Кабмін прийняв нове жорстке рішення щодо карантину, що тепер буде з поїздками.

Також Politeka писала, що українці проходитимуть самоізоляцію по-новому, у МОЗ розкрили деталі.