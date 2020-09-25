У Кам'янському Дніпропетровської області зникла 13-річна дівчинка

Про це інформує Politeka, посилаючись на повідомлення у Facebook прес-служби ГУНП у Дніпропетровській області.

Стало відомо, що Ангеліна Безгінова в середу, 23 вересня пішла з дому гуляти, проте так і не повернулася.

На вигляд дитині близько 13 років, у Ангеліни довге русяве волосся, з особливих прикмет – шрам на лівій руці.

На момент зникнення підліток була одягнена в сині джинси, червону кофту і синю жилетку з малиновими вставками. З собою у Ангеліни був Червоно-синій рюкзак.

Якщо ви бачили цю дівчинку, або знаєте, де вона може перебувати, прохання негайно повідомити про це по одному з телефонів:(068) 973-46-22 або 102. Пам'ятайте-мова йде про долю дитини.

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У Алли-Худорлява статура, її зріст - 150-160 см, волосся – русяве. На момент зникнення на підлітку був зелений светр з білими рукавами, чорні лосини, взута в чорні тапочки.

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