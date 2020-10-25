За кого проголосували жителі Дніпра

На виборах мера Дніпра 25 жовтня лідирує Борис Філатов

Як пише Politeka.net, кандидат на посаду міського голови набирає 44,47% голосів. Такі результати екзитполу, який проводить на виборчих дільницях Студія Савіка Шустера.

Борис Філатов є діючим мером Дніпра від партії "УКРОП", проте на вибори балотувався від нещодавно створеної політсили "Пропозиція".

На другому місці, за даними екзитполу, лідер партії "Громадська сила" Загід Краснов. За нього висловилися 14,44% опитаних.

Олександр Вілкул від Блоку "Українська перспектива" отримав 11,27% підтримки.

Кандидат від Партії "Слуга народу" Сергій Риженко набирає 10,6%. Сергій Нікітін з "опозиційної платформи" за життя " отримує 8,81%.

До міської ради Дніпра у 2020 році намагаються прорватися 17 партій. Як показує екзитпол, шанси пройти є у таких політичних сил: "Пропозиція" - 28,33%, "Опозиційна платформа "За життя"- 17,15%, "Слуга народу" - 15,21%,"Громадська сила"- 10,44%.

"Пропозиція", до першої п'ятірки входять – секретар міськради Олександр Санжара, лікар Євгенія Дитятковська, журналіст Борис Васильєв, підприємець Наталія Хазан.

"Опозиційна платформа " за життя" на чолі з Геннадієм Гуфманом, від неї також балотуються Сергій Нікітін, заступник міського голови Олександр Сидоренко, співробітник міськради Олена Куян і керуюча готелем Олена Степанян.

"Громадська сила", очолювана Загідом Красновим (), у першій п'ятірці – його син Руслан Краснов, економіст Катерина Збарська, пенсіонер Олександр Мірошниченко та підприємець Тетяна Афанасьєва.

"Блок Вілкула" Українська перспектива " отримує%, від нього в міськраду йдуть діючі депутати Наталія Начар'ян, Наталія Пилипенко і Ярослав Гівель, а також заступник голови обласного партійного осередку Наталія Гончаренко.

"Слугу народу" представляють лікар Сергій Риженко, його колеги Юрій Скребець, Єсенія Тарасова, Сергій Тимчук, громадський діяч Аліада Мансурова.

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