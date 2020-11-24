В Івано-Франківській області не вистачає місць в реанімації, щоб врятувати важкого пацієнта, у більш легких доводиться силою відбирати маску

В області не вистачає медиків, частина з них хворіє, а інші йдуть в декрет і виписують собі лікарняні, щоб перечекати коронавірус. У лікарнях проблеми з киснем і його нікому проводити, пише Обозреватель.

На Івано-Франківщині назріває колапс з місцями для хворих. Міська влада тепер змушена віддати під лікування коронавірусу дитячу лікарню і перинатальний центр. На черзі кардіологічний центр та університетська лікарня. Тільки завдяки цьому місту поки вдається уникнути повного колапсу.

Там назріла серйозна ситуація з лікарями і молодшим медичним персоналом. За словами начальника управління охорони здоров'я міської ради Марії Бойко, медики не хочуть працювати з ковидом, ховаються за лікарняними і йдуть у декретні відпустки.

В опорних лікарнях бояться спілкуватися з пресою. У 1-й міській лікарні, де вже не вистачає місць для лікування важких пацієнтів, категорично відмовилися що-небудь розповідати.

У той же час самі медики скаржаться, що всі реанімації в області забиті: класти насправді важких пацієнтів просто нікуди.

"Куди їх класти? Всі коридори вже заповнені хворими. Кисню немає, дихають їм по черзі. Коли привозять важкого пацієнта, який вже задихається, то у тих, хто легше, починають забирати маски. У людини починається істерика, доходить до того, що силу доводиться застосовувати", – розповідає медик однієї з лікарень в Косівському районі.



Також тут кажуть, що не вистачає медиків, особливо молодшого медичного персоналу. Тому на кожну медсестру припадає 20 і більше пацієнтів. А лікарі змушені працювати вахтовим методом, по 2-3 доби залишаючись у лікарні.

Крім того, в Івано-Франківській області зараз є проблема з антибіотиками для лікування коронавірусу. Також в області розкупили балони з киснем, складно знайти і концентратори, які готові брати в два рази дорожче.

Нагадаємо, епідеміолог благає про допомогу через вірус, в лікарнях не вистачає медиків.

Як повідомляла Politeka, змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.

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