Про цю подію повідомили рятувальники ДСНС у своєму Телеграм-каналі. Займання виникло вдень 22 січня в дев'ятиповерховій будівлі, де знаходилося кілька окремих закладів.
Спочатку пожежа спалахнула близько 14: 15 на першому поверсі в ресторані «Пальміра», проте вогонь почав швидко поширюватися. Через те, що спалахнув утеплювач зовнішньої стіни, загоряння поширилося з 1-го по 7-й поверхи.
У числі інших приміщень вогонь охопив і центральний офіс мережі АТБ, що розташовувався на 4-му поверсі будівлі.
На місце події оперативно прибули пожежники. Всього до гасіння вогню підключили 45 осіб і 11 одиниць техніки.
До 15:48 пожежникам вдалося локалізувати загоряння, а о 16:20 воно було повністю ліквідоване.
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Відомо, що в результаті пожежі ніхто не постраждав.
Очевидці встигли зняти пожежу на відео. На кадрах можна побачити потужні язики полум'я, які повзли по зовнішній стіні будівлю. Стовп чорного диму піднімався високо над будинком і було видно здалеку.
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