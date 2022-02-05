У п'ятницю, 4 лютого, сталося пограбування відділення банку по вулиці Будівельників у Дніпрі. Про це пише Politeka.net з посиланням на низку ЗМІ та пабліків у соцмережах.
Близько 17.15 до співробітниці установи підійшов невідомий у масці та рукавичках. Він почав розмову про життя, а потім чоловік із рюкзака дістав пістолет і під його загрозою змусив підвести в касу з вимогою видати всю готівку.
Касирка підготувала пакет із залишками виручки, сума якої була незначною. Співробітниця таки встигла натиснути на "тривожну кнопку", і почувши сирену, грабіжник зник, але забрав з собою, по інформації сайту Дніпро Оперативний, 52 тисячі гривень.
Зараз йдуть пошуки злочинця, його зріст приблизно 170 сантиметрів, був одягнений в сіру куртку з помаранчевими вставками й зелені камуфляжні штани. При собі мав чорний рюкзак.
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Сайт РБК Україна повідомив, що служба безпеки Банку оголосила про винагороду в розмірі 100 тисяч гривень за будь-яку інформацію про грабіжника. Для цього потрібно зателефонувати за телефонами (056) 716 35 02 або (067) 565 12 34, написати лист на електронну пошту dezhurka@pbank.com.ua, або повідомити іншим способом. В Приватбанку гарантують анонімність.
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