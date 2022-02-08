"Стрілець з Дніпра" вирішив повністю відмовитися від свідчень, які дав у процесі розслідування

Про те, як подібна відмова "дніпровського стрільця", Артемія Рябчука, вплине на подальше покарання, і чи уникне молода людина вищої міри, довічного ув'язнення, посилаючись на слова правозахисника Едуарда Багірова, пише портал " Обозреватель ".

На думку експерта, така незгода зі своїми ж наданими свідчення підслідного - поширена адвокатська тактика: фігуранти справи перманентно змінюють власні свідчення, відразу після того, як у них з'являються відносно сильний захист.

Однак існують прецеденти, коли на підозрюваних дійсно виявляється як моральний, так і фізичний тиск, внаслідок чого ті змушені визнавати свою провину, навіть якщо насправді зовсім і не винні у скоєному.

Втім, Рябчуку не "світить" ніяких потурань, оскільки в Державному бюро розслідувань вже зібрали достатню"доказову базу". Тобто, факту вбивства 5-ти українців із застосуванням вогнепальної зброї вистачить, щоб винести рішення двом інстанціям, і однозначно ізолювати Артемія на довічній основі(в Україні скасована смертна кара).

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що в СБУ розкрили шахрайську схему, через яку Україна могла втратити "блакитного палива" на чверть 1 мільярда гривень.

Також раніше ми інформували про те, що в Одесі водій "елітного авто" на повній швидкості протаранив "маршрутку".

А до цього наш портал повідомляли про те, що СБУ ліквідувало дві "ботоферми", за допомогою яких не тільки "мінували" установи в нашій країні.