"Стрелок из Днепра" решил полностью отказаться от показаний, которые дал в процессе расследования

О том, как подобный отказ "днепровского стрелка", Артемия Рябчука, повлияет на дальнейшее наказание, и избежит ли молодой человек высшей меры, пожизненного заключения, ссылаясь на слова правозащитника Эдуарда Багирова, пишет портал " Обозреватель ".

По мнению эксперта, такое несогласие со своими же предоставленными показания подследственного - распространенная адвокатская тактика: фигуранты дела перманентно меняют собственные показания, сразу после того, как у них появляются относительно сильная защита.

Однако существуют прецеденты, когда на подозреваемых действительно оказывается как моральное, так и физическое давление, вследствие чего те вынуждены признавать свою вину, даже если на самом деле вовсе и не виноваты в содеянном.

Впрочем, Рябчуку не "светит" никаких поблажек, поскольку в Государственном бюро расследований уже собрали достаточную "доказательную базу". То есть, факта убийства 5-ти украинцев с применением огнестрельного оружия хватит, чтобы вынести решение двум инстанциям, и однозначно изолировать Артемия на пожизненной основе(в Украине отменена смертная казнь).

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в СБУ раскрыли мошенническую схему, из-за которой Украина могла потерять "голубого топлива" на четверть 1 миллиарда гривен.

Также ранее мы информировали о том, что в Одессе водитель "элитного авто" на полной скорости протаранил "маршрутку".

А до этого наш портал сообщали о том, что СБУ ликвидировало две "ботофермы", с помощью которых не только "минировали" учреждения в нашей стране.