7 квітня російські окупанти здійснили атаку на один із населених пунктів Дніпропетровщині.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Ворог здійснив прицільний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Град" по цивільному населенню.

В Офісі генпрокурора підтвердили, що внаслідок цієї атаки загинуло 4 осіб, серед них одна дитина. Ще 7 людей отримали численні осколкові поранення, серед них також є діти.

Всі жертви – це люди, яких човнами через річку евакуювали з окупованої території Херсонської області. Кілька груп встигли перевезти, але потім окупанти почали атакувати з повітря.

Ще двоє людей, які були в човні на момент обстрілу, зникли безвісти. На місці тривають пошукові заходи.

Люди на човні намагалися покинути окуповану ворогом територію Херсонської області та добратись до с. Мар’янка, Криворізького району на Дніпропетровщині.

Люди змогли подолати відстань у 15 кілометрів перед тим, як були обстріляні у береговій смузі окупантами.

Прокуратура Дніпропетровської області вже здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за цим фактом.

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