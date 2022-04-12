Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, атаки були здійснені по Синельниківському району на кордоні Запорізької та Донецької областей.

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"Одна ракета потрапила в старий млин: в результаті прильоту в будівлі вибило вікна і пошкодило дах. Другу ракету збили над полями. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих", - повідомив Лукашук, додавши, що ворожої техніки та окупаційних військ на території області немає.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу в Донецькій і Луганській областях нашими воїнами було відбито шість атак ворога.

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Також були знищені чотири танки, п'ять одиниць броньованої, двадцять шість одиниць автомобільної техніки і вісім артилерійських систем противника. Крім того, ворог втратив один літак, два вертольоти і чотири безпілотних літальних апарати.

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Нагадаємо, окупанти перекидають літаки і переодягаються в цивільний одяг.

Також повідомлялося, що у Маріуполі могла бути здійснена хімічна атака.

Крім того Politeka.net писала, що вояки рф масово відмовляються йти в наступ.