У Дніпропетровській області працюють 20 великих промислових підприємств, з них 14 – металургійні. Нещодавно відновив роботу прокатний цех одного з металургійних заводів області. Про це передавати у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Цех стояв у простому з початку року через ремонтні роботи. Зараз там вже почали виробляти продукцію для українських підприємств. Є всі необхідні матеріали, енергетичні ресурси. В даний час потужності підприємства завантажені на 100%, в цех вийшли всі робітники. Вони працюють у три зміни.

Раніше ми повідомляли, що лінія військових зіткнень відсунута від Дніпропетровської області і тепер проходить по території Херсонської. Про це заявив глава ва Кривого Рогу Олександр Вілкул в ефірі телемарафону. Так, за його словами, під контроль України перейшли понад 15 населених пунктів. На даний момент там йдуть роботи з відновлення інфраструктури, в першу чергу лінії ЛЕП.

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