За крадіжки з автомобілів під час комендантської години поліцейські Дніпра затримали 20-річного місцевого жителя.

Про це йдеться на офіційному сайті Нацполіції області.

За повідомленням, подія трапилась 11 квітня на одному з паркувальних майданчиків у Шевченківському районі Дніпра. Підозрюваний розбивши вікна в трьох автомобілях заволодів речами, які знаходились в автівках та втік.

Правоохоронці отримавши повідомлення про злочин відпрацювали прилеглу місцевість та затримали підозрюваного. Ним виявився 20-річний раніше судимий місцевий житель. Поліцейські вилучили у нього викрадені речі.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

За крадіжку в умовах воєнного стану затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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