12 квітня, на трасі М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине ВАЗ врізався в електроопору

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".

Аварія сталася неподалік від села Піщанка в Новомосковському районі. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, через що машину занесло і вона вдарилася об електроопору.

В автомобілі в момент ДТП перебувало четверо чоловіків, двоє з яких загинули.

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