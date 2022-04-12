12 квітня, на трасі М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине ВАЗ врізався в електроопору
Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".
Аварія сталася неподалік від села Піщанка в Новомосковському районі. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, через що машину занесло і вона вдарилася об електроопору.
В автомобілі в момент ДТП перебувало четверо чоловіків, двоє з яких загинули.
Ворог перейде в наступ в найближчі дні, але у нього є проблеми: нові дані Генштабу
Мають бойовий досвід: Росія готується перекинути в Україну нових "добровольців", що відомо
"Проведена спецоперація завдяки СБУ": Медведчука затримали, перші подробиці
"Непогано так підсмажили": ЗСУ на Луганщині перетворили окупантів на попіл, з'явилося відео
Битва за Донбас наближається до точки кипіння: у британській розвідці назвали терміни
Нагадаємо, у Дніпрі рятують життя героїні МНС.
Також повідомлялося, що неадекват накинувся на фельдшера на Дніпропетровщині: за це його відправили на фронт.
Нагадаємо, Криворожанин не витримав і розбив авто сусіда під час авіатривоги, фото: "лампочка світила у небо".