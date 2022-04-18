Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Дніпропетровщина 18 квітня. Ніч пройшла відносно спокійно, а вранці загарбники завдали ракетних ударів по області... але 60% ракет були збиті нашою ППО. Ми нелегка здобич", - повідомив Резніченко.
Тим часом очевидці повідомляють про вибухи у Львові та Києві. За непідтвердженою інформацією, є "прильоти" в Київській області.
У свою чергу голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що у Лисичанську обстріляно будівлю патрульної поліції - шестеро співробітників у госпіталі
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"Вчора о 20:40 був проведений артобстріл Лисичанська. Кілька російських снарядів влучили в адмінбудівлю обласного управління патрульної поліції. Шість співробітників з акубаротравмами госпіталізовані", - розповів Гайдай.
Продовжується евакуація населення.
Нагадаємо, Олексій Арестович повідомив, що бійці ЗСУ завдали нового удару по скупченнях ворога на аеродромі в Чорнобаївці.
Також повідомлялося, що росіяни вивозять свою військову техніку через Білорусь.
Крім того Politeka.net писала, що відома українська снайперша відповіла, коли може закінчитися війна.