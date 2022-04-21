Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив речник Міноборони, полковник Олександр Мотузяник.
За його словами, противник поки зосередиться на тих цілях, про які офіційно заявила російська влада, принаймні в найближчому майбутньому.
"Адже на кожного солдата працює 3-4 людини з тилового постачання. Солдата потрібно забезпечити боєприпасами, нагодувати, заправити пальним його техніку. Тобто військова логістика занадто ускладнюється, якщо підрозділи розтягнуті по всій лінії. А ці території ще потрібно утримати", - пояснив Мотузяник.
Захоплення нових територій, пояснив спікер, призведе до численного розпорошення сил, якими стане важче управляти.
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У той же час представник Міноборони зазначив, що, знаючи непередбачуваність ворога, Україна повинна бути готова до будь-яких ворожих дій.
Нагадаємо, окупанти обстріляли з "Ураганів" Зеленодольськ у Дніпропетровській області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
"Ніч пройшла під сигнали повітряної тривоги. Окупанти обстріляли з "Ураганів" Зеленодольськ. Людей і дома не зачепило. Потрапили по комунікаціях і залишили місто без світла і води", - повідомив Резніченко.
Він також уточнив, що фахівці все відновили – вода і електрика вже є.
Також повідомлялося, що Олексій Арестович розповів, як звільнити Херсон.
Крім того Politeka.net писала, що у МВС попередили, що треба готуватися до дуже складних днів.