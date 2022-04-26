Про це повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Так, за його словами, біженці повідомляють про тортури, грабежі, вбивства і викрадення людей.
"Звертаю увагу криворіжців - ви можете здавати квартири або поселяти у себе біженців. Є держпрограма і держава за це компенсує вам витрати за комуналку», - повідомив Вілкул, додавши, що більш детальну інформацію жителі міста можуть також знайти на сайті міськради.
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Вілкул також повідомив про напружену, але контрольовану ситуацію в місті на ранок 26 квітня.
«У районі Великої Олександрівки в Херсонській області (недалеко від лінії зіткнення з боку тимчасово окупованої території) захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб убитими)",- повідомив Вілкул.
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