Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, окупанти обстріляли Зеленодольську громаду.

«Били з артилерії. Влучили по підприємству енергетичної інфраструктури. Витік мастила та сильна пожежа. Рятувальники кілька годин приборкували вогонь. Один працівник підприємства поранений. Зараз у лікарні», - розповів Резніченко.

Крім того під обстріл потрапили сам Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка.

Нагадаємо, що в ці хвилини під російським Бєлгородом палаює склад з боєприпасами. В соцмережах вже почали з’являтись кадри пожежі, яка супроводжується вибухами.

Раніше, додамо, в Россії вже були пожежі на нафтобазах, у військоматах та складах боєприпасів і навіть на військових аеродромах.

Радник голови ОП Олексій Арестович припустив, що в рф могла початися «партизанська війна». Люди не хочуть ані їхати на війну в Україні, ані самої війни.

Тим часом Миколаїв готується до вторгнення і облоги - росія перекидає ресурси для нападу.