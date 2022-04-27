Як пише Politeka.net, українці вже 63-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Після невдачі на півночі України ворог сконцентрував свої сили на півдні та сході. І хоч до Дніпра окупанти не дійшли, але постійно обстрілюють місто. Меджліс Борис Філатов в інтерв'ю для "НВ"розповів, коли на його думку, закінчиться війна.

"Вважаю, що слід сподіватися на краще, а готуватися до гіршого. Тому я думаю, що ця війна надовго. Адже загарбникам потрібно показувати своєму "глибинному народу" якийсь результат, а не вдається. Тому ми всі повинні зціпити зуби і зрозуміти, що рано це не скінчиться. Коли ми вб'ємо їх 100 тис.осіб, тоді вони про щось задумаються",-зазначив Філатов.

Також Борис Альбертович зазначив, що після війни Україна буде зовсім іншою. І її потрібно побудувати на правді і справедливості.

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