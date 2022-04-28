Як пише Politeka.net, українці вже 64-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Незважаючи на значні успіхи України без жертв не обходиться. І сьогодні, 28 квітня, стало відомо, що в боях на Харківщині загинув захисник з Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОДА Валентин Резніченко.
"Він не очікував повістки.
У перші дні війни став в армію добровольцем-захищати рідних і мирне життя.
47-річний Олег Гриняк служив у 93-й бригаді.
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Загинув, коли захищав Харківщину.
Через кілька днів у Героя народилася друга внучка, яка тепер буде знати Діда-захисника тільки по фото... і ніколи не зможе його обійняти…
Щирі співчуття рідним...", - зазначено в публікації.
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