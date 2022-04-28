Голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко повідомив про загибель героя, який служив у 93-й бригаді.

Як пише Politeka.net, українці вже 64-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Незважаючи на значні успіхи України без жертв не обходиться. І сьогодні, 28 квітня, стало відомо, що в боях на Харківщині загинув захисник з Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОДА Валентин Резніченко.

"Він не очікував повістки.

У перші дні війни став в армію добровольцем-захищати рідних і мирне життя.

47-річний Олег Гриняк служив у 93-й бригаді.

Загинув, коли захищав Харківщину.

Через кілька днів у Героя народилася друга внучка, яка тепер буде знати Діда-захисника тільки по фото... і ніколи не зможе його обійняти…

Щирі співчуття рідним...", - зазначено в публікації.

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