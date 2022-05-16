У Новомосковському районі Дніпропетровської області троє п'яних чоловіків на автомобілі збили на смерть двох дівчат на скутері.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".

Смертельна аварія сталася між Перещепине Новомосковського району та селом Пекельне Харківської області. На двох дівчат, які їхали на скутері, наїхав автомобіль Mazda. Дівчата загинули на місці. За словами очевидців, водій і пасажири автомобіля були п'яними.

Також свідки ДТП кажуть, що гальмівний шлях автомобіля Mazda досяг близько 100 метрів, рухався він зі швидкістю 220 км/год.

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