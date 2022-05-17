12 травня в боях за Україну загинув житель Кам'янського, що на Дніпропетровщині, солдат Олександр Бєлий.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов.
До свого дня народження солдат не дожив 8 днів.
Олександр Бєлий народився 21 травня 1979 року. У 1996 році закінчив ПТУ №26, з 1998 року працював на металургійному комбінаті. Починаючи з середини квітня, став на захист України. У нього залишилися мати та донька. Панахида відбудеться 18 травня в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ. Поховають воїна на Алеї Слави військового кладовища на Соцмісті.
"Вийшли з білим прапором": з'ясувалося, що насправді зараз відбувається на "Азовсталі"
"Роки два-три": у МВС розкрили, від чого зараз залежить, скільки триватиме війна
З "Азовсталі" виїхали автобуси з українськими військовими: перші подробиці від ЗМІ
Новий поворот у скандалі через оцінки українського журі Євробачення-2022 для Польщі: "Будемо відвертими..."
"Вийшли з білим прапором": з'ясувалося, що насправді зараз відбувається на "Азовсталі"
Також стало відомо про загибель трьох воїнів, уродженців Павлограда.
Як повідомлено на сайті Павлоградської міської ради, 27 березня в бою загинув 49-річний Валерій Пономаренко. 11 травня не стало 50-річного Сергія Самофалова та 34-річного Артема Шестакова.
Нагадаємо, Кривий Ріг попрощався з Героїнею України, фото: "Ризикуючи життям, врятувала багатьох військовослужбовців".
Як повідомляла Politeka, банда поліцейських влаштувала переполох на Дніпропетровщині: "Вибивали у людей гроші і...".
Також у Дніпрі обірвалося життя 11-дитини: після обстрілів росіян перебував у важкому стані.