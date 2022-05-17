12 травня в боях за Україну загинув житель Кам'янського, що на Дніпропетровщині, солдат Олександр Бєлий.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов.

До свого дня народження солдат не дожив 8 днів.

Олександр Бєлий народився 21 травня 1979 року. У 1996 році закінчив ПТУ №26, з 1998 року працював на металургійному комбінаті. Починаючи з середини квітня, став на захист України. У нього залишилися мати та донька. Панахида відбудеться 18 травня в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ. Поховають воїна на Алеї Слави військового кладовища на Соцмісті.

Також стало відомо про загибель трьох воїнів, уродженців Павлограда.

Як повідомлено на сайті Павлоградської міської ради, 27 березня в бою загинув 49-річний Валерій Пономаренко. 11 травня не стало 50-річного Сергія Самофалова та 34-річного Артема Шестакова.

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