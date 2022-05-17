12 мая в боях за Украину погиб житель Каменского, что на Днепропетровщине, солдат Александр Белый.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил городской голова Каменского Андрей Белоусов.

До своего дня рождения солдат не дожил 8 дней.

Александр Белый родился 21 мая 1979 года. В 1996 году окончил ПТУ №26, с 1998 года работал на металлургическом комбинате. Начиная с середины апреля, встал на защиту Украины. У него остались мать и дочь. Панихида состоится 18 мая в казацкой церкви Пресвятой Покрова ПЦУ. Похоронят воина на Аллее Славы военного кладбища на Соцгороде.

Также стало известно о гибели трех воинов, уроженцев Павлограда.

Как сообщено на сайте Павлоградского городского совета, 27 марта в бою погиб 49-летний Валерий Пономаренко. 11 мая не стало 50-летнего Сергея Самофалова и 34-летнего Артема Шестакова.

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